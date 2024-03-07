وزارة الشؤون الإسلامية تطبّق نظام التحكيم الإلكتروني في مسابقة الملك سلمان للقرآن في دورتها الـ 25

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طبقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة لمسابقات القرآن الكريم، نظام التحكيم الإلكتروني في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 25، حيث أسهمت في تميز أداء المسابقة في التصفيات النهائية وفق أحدث التقنيات التي تأمل الوزارة على تحقيقها للرقي بأعمال المسابقة تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الحكيمة.

ويعتمد التحكيم الإلكتروني على الشفافية والدقة في التحكيم وتوظيف الذكاء الاصطناعي، حيث يختار المتسابق بنفسه نموذج الاختبار إلكترونياً من عدد من النماذج المعدة في بنك الأسئلة، كما أن النظام الإلكتروني قائم على منصات عدة وهي منصة “الكنترول” فيها بنك الأسئلة لكل الفروع، وجمع الدرجات واستخراج النتائج بأسرع وقت، ومنصة “المتسابق” فيها بياناته كاملة حتى يصادق عليها ويختار نموذج السؤال ويرصد آلياً التباين في الدرجات بين المحكمين، ويخدم القراءات العشر للقرآن الكريم.

ويشارك في تحكيم المسابقة المحلية نخبة من المحكمين والمحكمات من هيئة أعضاء التدريس.