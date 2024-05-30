وزارة الشؤون الإسلامية تطلق البرامج الدعوية والإرشادية لتوعية ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1445هـ

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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، البرامجَ الدعوية والإرشادية لتوعية ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.

وتتمثل برامج الوزارة في تقديم حزمة من الخدمات الدعوية والتوعوية من خلال المنافذ ومساجد المواقيت والحل ومراكز التوعية الإسلامية والكبائن الميدانية في العاصمة المقدسة، والمشاعر المقدسة، ومصليات المنطقة المركزية بجوار بيت الله الحرام بمشاركة نخبة من الدعاة والعلماء وطلبة العلم والمترجمين بلغات عالمية, تماشياً مع رسالة المملكة السامية في

نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح.

وتتمثل الجهود الدعوية التي تقدمها الأمانة في تكليف نخبة من الدعاة للرد على أسئلة الحجاج واستفساراتهم المتعلقة بمناسك الحج والعمرة من خلال كبائن التوعية في مسجد عائشة بالتنعيم، ومسجد الجعرانة، ومصليات المنطقة المركزية، ومساجد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى إلقاء الكلمات الوعظية والدروس والمحاضرات اليومية في تلك المصليات والمساجد.

ولمواكبةً التقنية الحديثة سخرت الوزارة جهودها الدعوية لتوعية ضيوف الرحمن من خلال المكتبة الإلكترونية التي تضم آلاف الكتب الدينية، وتشغيل الهاتف المجاني للرد الآلي والرد على السائل (8002451000) على مدار الساعة؛ للاستفادة منه لنشر المعلومات الصحيحة عن مناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة بعشر لغات عالمية, إلى جانب تركيب عدد من الشاشات الإلكترونية الضخمة في مساجد المشاعر المقدسة، وتشغيل الشاشات الموجودة في المصليات بمنطقة الحرم المكي لبث الرسائل التوعوية بلغات متعددة عالمية ، و تشغيل أجهزة الآيباد لخدمة “فتوى” للرد على الأسئلة عبر البث المرئي، إضافة إلى بث الرسائل التوعوية النصية (sms) إلى الهواتف النقالة للحجاج، وبث البرنامج الدعوي عبر منصة حساب الوزارة في منصة اليوتيوب الذي سيقام في مسجد الخيف بمشعر منى، ويقدمه مجموعة من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة.