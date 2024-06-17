وزارة الشؤون الإسلامية تعايد ضيوف خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك

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احتفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس الأحد العاشر من ذي الحجة 1445هـ، بضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في مقر الاستضافة بمشعر منى، حيث تبادل الجميع التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة.

من جهتهم رفع ضيوف البرنامج التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعاء للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مثمنين الجهود الكبيرة والمتواصلة في أعمال الحج والتيسير على الحجّاج من جميع القطاعات المشاركة في تنظيم الحج، مشيدين بما قُدم لهم خلال الأيام الماضية من وزارة الشؤون الإسلامية من خلال برنامج الاستضافة، سائلين المولى -العلي القدير- أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية.