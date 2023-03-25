وزارة الشؤون الإسلامية تقيم حفل تكريم الفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، حفل تكريم الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 24، على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، وحضور حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وعدد من صاحبات السمو والمعالي ووكيلات الجامعات والأكاديميات، وقيادات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مناطق المملكة، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

وألقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خلال الحفل, كلمة نوه في بدايتها برعاية حرم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين للحفل الختامي للمسابقة، وحضور حرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود, التي نابت عن راعية الحفل, معرباً عن سعادته بتكريم الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الرابعة والعشرين، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على ما تبذله من دعم وتشجيع لأبناء وبنات المملكة لحفاظ كتاب الله عز وجل.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة تتشرف بتوليها العناية بالقرآن الكريم ونشره وتعليمه بتوجيهات مباركة من القيادة الرشيدة – رعاها الله -، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -.

وقال معاليه: إن الوزارة أقامت هذه المسابقة في دورتها الرابعة والعشرين حيث شارك في التصفيات الأولية لها أكثر من 3000 متسابق ومتسابقة من جميع مناطق المملكة وتأهل منهم 58 متسابقًا و47 متسابقة للتصفيات النهائية، وقد قام أعضاء لجنة التحكيم مشكورين بالاستماع إلى تلاوات المتسابقين حيث فاز منهم 18 من البنين و18 من البنات، وبلغ مجموع جوائزهم 3.366.000 ريال.

وفي ختام كلمته، جدد معاليه الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمانه من خدمة للإسلام والمسلمين، والعناية بالقرآن الكريم، كما قدم شكره لحرم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين على رعايتها للحفل ولحرم أمير منطقة الرياض على حضورها وتكريمها للفائزات، مقدماً شكره لمن حضر من صاحبات السمو والمعالي، ولجنة التحكيم على ما بذلن من جهد، سائلاً الله تعالى أن يحفظ البلاد وولاة أمرها وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار.

وفي نهاية الحفل كرمت حرم أمير منطقة الرياض نيابة عن حرم خادم الحرمين الشريفين الفائزات في فروع المسابقة بجوائز نقدية مع درع التميز، كما كرمت أعضاء لجنة التحكيم النسائية.