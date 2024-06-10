وزارة “الشؤون الإسلامية” تقيم معرضًا عن جهود الوزارة في الخارج وتاريخ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

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أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، في مقار استضافة برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة في مكة المكرمة، معرضًا تعريفيًا عن جهود الوزارة وبرامجها ومناشطها المنفذة في الخارج خلال عام 1445هـ؛ وذلك بهدف إطلاع الضيوف والزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر وسطية الإسلام ، والجهود العظيمة التي تبذلها في خدمة الإسلام والمسلمين.

وإستعرض الجناح ما تقدمه الوزارة عبر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة للمستضافين من خدمات تعكس كرم الاستضافة والحفاوة ضمن برنامجهم لأداء مناسك الحج والعمرة، وزيارة المسجد النبوي والمعالم التاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى ذلك عرض الأفلام الوثائقية عبر الشاشات التقنية.

من جهتهم أشاد عددٌ من زوار المعرض بالجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة, رافعين شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة ؛ على ما يقدمونه من خدمات جليلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما تقدمه من خدمات مكثفة وفق التقنية الحديثة.