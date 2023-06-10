وزارة الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 75 ألف مطبوعة علمية توعوية للحجاج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

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أشاد حجاج بيت الله الحرام الواصلين لصالات استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة ، بالجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية ، لتوعية الحجاج بأحكام المناسك من خلال توزيع الكتيبات العلمية والشاشات التفاعلية.

وتقدم وزارة الشؤون الإسلامية خدماتها التوعوية والارشادية لحجاج بيت الله الحرام بلغات عالمية , حيث وزع مايقارب 75533 مطبوعة ودليل إرشادي بكل اللغات لتعليم مناسك الحج والعمرة والأحكام الفقهية وفق الهدي النبوي.

ويشارك عدد من الكوادر الوطنية من منسوبي الوزارة الذين يعملون على مدار الساعة لتوزيع المطويات والكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة وفق الهدي النبوي وبعدة لغات عالمية.

يذكر أن الوزارة وفرت شاشات المكتبة الإلكترونية والمتوزعة في المطار والتي تحوي على أكثر من 3000 مادة علمية بأكثر من 40 لغة عالمية تمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر في رحلته وحتى ختام المناسك.