وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 127 فلسطينيًا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

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استشهد 127 فلسطينيا، وأصيب المئات في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ 100 على التوالي.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طواقمها انتشلت عشرة شهداء من تحت ركام المنازل التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خلف عشرات الشهداء والجرحى.

في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع تدفق المواد الغذائية والأدوية لنحو نصف مليون فلسطيني، محاصر في شمال قطاع غزة، ويعيش هؤلاء وفق منظمات حقوقية فلسطينية في حالة مجاعة وجفاف منذ أكثر من شهرين.