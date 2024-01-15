وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 17800 طفل وامرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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وثقت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقرير لها استشهاد 17800 طفل وامرأة، وفقدان الآلاف تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن 10600 طفل استشهدوا في العدوان الإسرائيلي، كما استشهدت 7200 امرأة، لافتة الانتباه إلى أن 70 في المئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن نحو مليون طفل فلسطيني يعيشون في حالة جوع وعطش، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تشديد الحصار على القطاع، وعرقلة تدفق إمدادات الغذاء وحليب الأطفال والدواء، مما فاقم من الوضع الصحي، خاصة في المستشفيات التي فقدت القدرة على علاج الجرحى والمرضى.