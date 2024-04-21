وزارة الصحة الفلسطينية : 600 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة بدون خدمات صحية

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 600 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة بدون خدمات صحية منذ عدة أشهر بعد تدمير الاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية في تلك المناطق، مما عرض حياة السكان في تلك المناطق لخطر الموت بالأمراض المعدية وسوء التغذية، خاصة وأن الاحتلال يمنع تدفق المواد الغذائية والأدوية لتلك المناطق، لافتة النظر لانهيار المنظومة الصحية في شمال القطاع، والتي تعمد الاحتلال تدميرها في منطقتي غزة وشمال غزة، مطالبة بتوفير مستشفيات ميدانية وفرق طبية دولية متعددة التخصصات لتلك المناطق، والتي هي بحاجة لمستشفيات ميدانية

جراحية بسعة 200 سرير تضم غرف عمليات وعناية مركزة وخدمات مخبرية وتشخيصية لسد حاجة السكان في منطقتي غزة وشمال غزة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية لتعمد الاحتلال ارتكاب مجازر وحشية وعمليات قتل مباشرة للكوادر الطبية والمرضى في مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة.

من جانبها حذرت مستشفيات القطاع من خطورة الوضع الصحي لمرضى السرطان البالغ عددهم نحو عشرة آلاف مريض، في ظل عدم تلقيهم الجرعات العلاجية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، نتيجة عدم توفر العلاج، وتدمير الاحتلال للمرافق الصحية في القطاع، ومنها مستشفى الشفاء بمدينة غزة ومجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.