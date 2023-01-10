وزارة الصحة تُحذر من الجفاف.. وتوضح أبرز علاماته

وجهت وزارة الصحة تحذيرًا من الجفاف، حيث استعرضت كيفية الحماية منه، وأبرز العلامات التي تدل عليه لدى الكبار والصغار.

تحذير خطير

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: اشرب كمية كافية من الماء بما لا يقل عن لترين يوميًا، ويجب إضافة السوائل إلى وجبات الطعام.

وأضافت: “من علامات الجفاف، الشعور بالعطش وجفاف الفم والشفتيــن والعينين والدوار أو الدوخة وكذلك التبول أقل من أربع مرات خلال اليوم، فضلاً عن الشعور بالتعب، والتبول بلون أصفر داكن وقوي الرائحة”.

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