وزارة الصحة تُعدد 5 فوائد للجسم من شرب الماء

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أكدت وزارة الصحة، مجددًا أهمية شرب المال بمعدل من ستة إلى ثمانية أكواب يوميًا لضمان صحة الجسد.

وأضافت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية “عش بصحة” على تويتر، أن شرب كمية قليلة من الماء يبطئ عملية الأيض؛ مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

وتابعت أن الماء يحافظ على درجة حرار الجسم في الوضع الطبيعي، ويقوم بترطيب المفاصل ويخفف الضغط عليها.

وأكملت الوزارة، أن شرب الماء يساعد على تفريغ الفضلات عن طريق التبل، والتعرق وتفريغ الأمعاء، ويحمي النخاع الشوكي والأجهزة الحساسة الأخرى، ويقلل من الشعور بالجوع.