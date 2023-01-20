وزارة الصحة تُعلن عن وظائف شاغرة (قدم الآن)

أعلنت وزارة الصحة عن توفر وظائف شاغرة عبر بوابة توظيف​ تجمع الرياض الصحي الأول، لعدة تخصصات.

المسمى الوظيفي المُتاح

يتوفر وظيفة أخصائي قيادي مالي بالمؤهلات و الخبرات التالية: “حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة أو إحدى التخصصات المماثلة، يفضل أن يكون حاصلاً على شهادة محاســــب مالي معتمد، يفضل أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في المحاسبة أو إدارة الأعمــال، وتكون لديه 10 سنوات من الخبرة في المحاسبة المالية، منها 5 سنوات على مستوى إشرافي.

المهام الوظيفية المطلوبة

المشاركة في تحديد وتطوير ودعم إستراتيجيات المستشفى بالمنظور المالي، وإعطاء الاستشارات والتوصيات بذلك، والمناقشة مع اللجان والإدارات المعنية، والإشراف ومتــابعة تنفيذ المـــبادرات المالية بالتعاون مع الإدارة الإستراتيجية.

وإعطاء الدعم الكافي لمدراء الإدارات المالية من الناحية الفنية والإدارية وتذليل أي صعـــــوبات لتحقيق الأهداف الموضوعة للإدارات المالية، ودعم أعمال الإدارات المختلفة بالمستشفى من خلال توفير وتنظيم الاعتمادات المالية السنوية.

وقيادة عملية التخطيط المالي وخلق فرص للحصول على عائدات مالية أو فرص لخفض التكاليف التشغيلية، والمساهمة الفعالة في مراجعة، تحديث سياسات وإجراءات وأنظمــــة الإدارة التــنفيذية للشئون المالية.

والإشراف على إعداد مشروع الميزانية في الوقت المناسب بالتنسيق مع الإدارة العليا، والإشراف على إعداد تقارير التحليل المالي وتقارير الميزانية لتقديمها لإدارة المستشفى، والمتابعة والإشراف على تحصيل الإيرادات والمستحقات، والتأكد من تسوية جميع الالتزامات القائمة على المستشفى.

وإعداد التقارير الدورية المتعلقة بأنشطة الإدارة التنفيذية للشئون المالية وتقديمها إلى الإدارة العليا للمستشفى،العمل على خلق بيئة عمل مبنية على الثقة والاحترام العمل الجماعي الابتكار، الإشراف على تقييم وتدريب موظفي الإدارة في الأقسام المختلفة.

والتأكد من التزام الموظفين بجميع السياسات والإجراءات المالية للمستشفى وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق ذلك.

طريقة التقديم

للتقديم على وظائف وزارة الصحة؛ خلال الفترة الموضحة أعلاه، عبر بوابة التوظيف الرسمية لتجمع الرياض الصحي الأول: (اضغط هنا).

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