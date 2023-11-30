وزارة الصناعة تُعلن إطلاق دبلوم فني مراقبة الجودة بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن إطلاق “دبلوم فني مراقبة الجودة”؛ الذي يستهدف تدريب 25 طالبةً من خريجات الثانوية العامة للفصل الدراسي الثاني لعام 1445 هـ، وذلك بهدف تطوير المهارات والخبرات والقيم المُعززة لمجال مراقبة الجودة بما يخدم قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة.

وتشمل الخطة الدراسية لدبلوم فني مراقبة الجودة استكمال 30 ساعة تدريبية موزعة على فصليين دراسيين شاملة التدريب التعاوني ابتداءً من 14 يناير 2024؛ تتمكن الطالبات من خلالها إلى اكتساب المعرفة النظرية والعملية حول مهارات اختيار المنتجات وفحصها للتأكد من جودتها ومطابقتها للمعايير المطلوبة، ومعاينة المشاكل والأخطاء بالمنتجات، ومعرفة الأسباب وإيجاد الحلول التطبيقية لمعالجتها، إضافة إلى التعرف على آليات إعداد التقارير المُفصلة فيما يخص جودة المواد والمنتجات المستخدمة في التصنيع، وتقديم التوصيات التطويرية بغرض رفع مستوى الجودة.

ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الراغبات بالانضمام إلى دبلوم “فني مراقبة الجودة”؛ للاطلاع على المزيد من التفاصيل والتسجيل من خلال زيارة الرابط: (https://survey.mim.gov.sa/Survey/UJKAIAOb-zM/ ، موضحةً أن باب التسجيل سيُقفل في تاريخ 6 ديسمبر 2023.