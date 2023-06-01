وزارة الصناعة والثروة المعدنية تخصص موقعاً لـ”خام الملح” مجمعًا تعدينيًّا بمركز القصب

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خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية موقعاً لـ”خام الملح” بمركز القصب في محافظة شقراء بمنطقة الرياض، بمساحة 33,15 كيلومتراً مربعاً مجمعًا تعدينيًّا للأنشطة التعدينية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن القرار يؤكد حرص الوزارة على الحفاظ على المواقع التعدينية واستخدامها لما خُصِصت له، والحفاظ عليها من التجاوزات غير النظامية، مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار.

وبيّن أن الوزارة تسعى إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وزيادة ثقة المستثمرين فيه، إضافة إلى تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقًا لنظام الاستثمار التعديني.

وتهدف الوزارة إلى تنمية المناطق المجاورة للمناطق التعدينية من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، والتقيد بالاشتراطات البيئية اللازمة للمحافظة على مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.