وزارة الصناعة والثروة المعدنية تستعرض الفرص الاستثمارية خلال مؤتمر التعدين الأفريقي في جنوب أفريقيا

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استعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي “إندابا”، الفرص الاستثمارية وإمكانات البنية التحتية والتشريعية للمملكة، التي تجعل منها وجهة عالمية أولى للاستثمار في قطاع التعدين، حيث افتتح معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر لقاء عقدته الوزارة بحضور عدد من المستثمرين المشاركين في المؤتمر في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وقال معاليه، خلال كلمته الافتتاحية: “إننا هنا لتقديم دعوة لأصحاب المصلحة البارزين في صناعة التعدين للعمل معاً والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية الغنية والواسعة لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية لشعوبنا”، مضيفاً أن المملكة تمتلك ثروات تعدينية تقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار، بالإضافة إلى الثروات التعدينية الموجودة في المنطقة التعدينية الناشئة والتي تمتد من أفريقيا إلى وسط وغرب وآسيا.

وسلط المديفر الضوء على الفرص الهائلة المتوفرة في المملكة، وجهودها في تطوير قطاع التعدين، بدايةً من تحديث نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التحتية النظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، وإتاحة البيانات الجيولوجية للمستثمرين وتحسين البنية التحتية الأساسية، فضلاً عن تقديم الحوافز لجذب المستثمرين.

وتتضمن مشاركة الوفد السعودي في المعرض الذي يستمر 4 أيام ممثلين من وزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ويعرض الجناح السعودي جهود المملكة المستمرة للنهوض بقطاع التعدين من خلال تسهيل عملية الوصول إلى البيانات الجيولوجية، والتحديثات التي أجريت على الأنظمة والتشريعات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وبناء أسس للاستدامة وتطوير قطاع تعدين قائم على سلاسل القيمة المتكاملة.