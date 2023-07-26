وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين” لشهر مايو 2023

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أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين” لشهر مايو 2023م، التي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وتُبرز حجم التغيرات التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.

وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تجاوز 1.4 تريليون ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى 10,966 مصنعًا.

وأفادت أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية مايو 2023م بلغ 2,365 رخصة منها: 1,475 رخصة محجر مواد بناء، و644 رخصة كشف، و182 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و28 رخصة فائض خامات معدنية، مضيفة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير الماضي 2023م حتى نهاية مايو 2023م بلغت 484 رخصة، باستثمارات بلغت 34.1 مليار ريال، بينما بدأ 412 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال المدة نفسها باستثمارات بلغت 11.4 مليار ريال.

وأشارت إلى أن عدد الوظائف التي وفرها القطاع خلال الفترة نفسها بلغ أكثر من 37 ألف وظيفة، من بينها 20.728 وظيفة للسعوديين مبينةً أن إجمالي عدد العاملين الفعليين في القطاع حتى نهاية مايو 2023م بلغ 734,580 ألف عامل.

ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الراغبين بالاطلاع على النشرة مراجعة الرابط التالي: https://mim.gov.sa/newsletters.