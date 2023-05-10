وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 123 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر مارس 2023

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أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 123 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر مارس 2023، تصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ19 ترخيصاً، تلاه نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ 15 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المُشكلة باستثناء المعدات والآلات بـ14 ترخيصاً، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 12 ترخيصاً، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 ترخيصاً.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر مارس بلغ 332 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10,825 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.4 ترليون ريال.

وأفاد التقرير بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر مارس بلغ 3.9 مليارات ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 86.99 %، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 13.01%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 73.17%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 15.45%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك 11.38%.

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مارس الماضي بلغت 56 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 959 مليون ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ15 مصنعاً، ثم مصانع المعادن المُشكلة بـ8 مصانع، ومصانع المواد الغذائية والمصانع الكيميائية بـ7 مصانع لكل منهما، ومصانع الآلات والمعدات بـ5 مصانع، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة 94.64%، تليها المصانع المشتركة بـ 3.57%، ثم المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ1.79%.

وكشف التقرير عن أن التراخيص الصناعية الجديدة، توزعت على 12 منطقة إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ46 مصنعاً، ثم المنطقة الشرقية بـ29 مصنعاً، ومنطقة مكة المكرمة بـ18 مصنعاً، ومنطقة القصيم بـ11 مصنعاً، ومنطقة حائل بـ6 مصانع، ومنطقتا عسير وجازان بـ3 مصانع لكلٍ منهما، ومنطقتا تبوك والمدينة المنورة بمصنعين لكلٍ منهما، ومناطق الجوف، والباحة، والحدود الشمالية بمصنع واحد لكل منطقة منهم.

وبين التقرير أن عدد الوظائف التي وفرها القطاع الصناعي خلال شهر مارس بلغ 10500 وظيفة، منها 7255 وظيفة للسعوديين.

يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.