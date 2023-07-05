وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 53 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أبريل 2023

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أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 53 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أبريل 2023، توزعت على سبعة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 9 تراخيص، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 8 تراخيص لكل منهما، في حين سجل نشاط صنع الفلزات القاعدية، ونشاط صنع الورق ومنتجاته، ونشاط منتجات المطاط واللدائن، ونشاط تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها 4 تراخيص لكل نشاط.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل بلغ 385 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10,873 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1.440 تريليون ريال.

وأفاد التقرير بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أبريل بلغ 5.8 مليارات ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة %94.34، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 5.66%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 66.04%، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بـ 11.32%، ثم المنشآت ذوات الاستثمار المشترك بـ 22.64%.

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أبريل الماضي بلغت 14 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 155 مليون ريال، تتصدرها مصانع المطاط واللدائن بـ4 مصانع، ثم بمصنعين لكل من صناعة الورق، والمعادن اللافلزية، والخشب، ومصانع المعادن المشكلة، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 85.71%، تليها كل من المصانع المشتركة، والمصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ 7.14%. يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.