وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف المقدم من “شركة سير الوطنية للسيارات” ضمن مسار “واعد”

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركة “سير الوطنية للسيارات”، عن بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في الشركة، ضمن مسار “واعد” التابع لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدارت البشرية؛ وذلك بهدف تطوير الكوادر الوطنية في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على برنامج “سير”، يبدأ اعتبارًا من 27 مايو 2024، وحتى 8 يونيو القادم، ويستهدف توظيف المهندسين والمهندسات حديثي التخرج في شركة سير الوطنية للسيارات، وابتعاثهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج أكاديمي يمتد لمدة عام، مع إحدى الجامعات الرائدة في مجال هندسة صناعة السيارات، إضافةً إلى برنامج تدريبي عملي في المصانع العالمية المتخصصة في مجال تصنيع السيارات.

ويهدف برنامج “سير” إلى تطوير المهندسين والمهندسات حديثي التخرج في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة في تصميم السيارات الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات والاستدامة، وإعدادهم للعمل في هذا القطاع الواعد، بما يساهم في تعزيز نمو صناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

ويأتي برنامج شركة “سير”، امتدادًا لجهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية في توفير فرص التدريب والتوظيف للكوادر الوطنية وتطويرها بما يخدم قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (مسار واعد)، وبالشراكة مع القطاع الخاص.