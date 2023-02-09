وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن وظائف شاغرة

المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرياض تدعو الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية، التقنية، الهندسية، القانونية) عن طريق التعاقد، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الراغبين في التقدم عليها من خلال “منصة جدارات” المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية: