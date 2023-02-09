وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرياض تدعو الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية، التقنية، الهندسية، القانونية) عن طريق التعاقد، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الراغبين في التقدم عليها من خلال “منصة جدارات” المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية:
– أخصائي ذكاء أعمال مساعد.
– أخصائي ميزانية.
– باحث تخطيط مساعد.
– باحث تطوير موارد بشرية مساعد.
– باحث عمليات موارد بشرية.
– باحث قانوني.
– باحث قانوني مساعد.
– باحث مناقصات مساعد.
– مأمور مشتريات.
– مترجم لغة ألمانية.
– مترجم لغة صينية.
– مترجم لغة فرنسية.
– محاسب مساعد.
– مدقق حسابات مساعد.
– مراقب مخزون.
– مساعد مراجع.
– مصمم جرافيكس.
– مصور فوتوغرافي.
– أخصائي أمن معلومات.
– جيولوجي.
– محلل نظم.
– مطور برامج.
– مهندس تعدين مساعد.
– مهندس حاسب آلي مساعد.
– مهندس صناعي مساعد.
– مهندس كيميائي مساعد.
– مهندس مدني مساعد.
– أخصائي أمن معلومات.
– أخصائي ذكاء أعمال.
– أخصائي علاقات عامة.
– باحث استثمار.
– باحث اقتصادي.
– باحث تخطيط.
– باحث تخطيط قوى عاملة.
– باحث تنظيم.
– سكرتير خاص.
– محلل حسابات.
– محلل نظم أول.
– مدير مشروع.
– مراقب بيئي.
– ممثل إدعاء.
– مهندس حاسب آلي.
– مهندس صناعي.
– مهندس كيميائي.