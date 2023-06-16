وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظِّم فعاليةً للتعريف ببرنامج مصانع المستقبل في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2023

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نظَّمَت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فعالية للتعريف ببرنامج مصانع المستقبل،وذلك ضمن أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2023؛الذي يقام خلال المدة من 12 إلى 15 يونيو 2023م، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.

وأوضح وكيل وكالة التطوير الصناعي المكلف والمشرف العام على وكالة التمكين الصناعي في الوزارة المهندس البدر فودة، دورَ برنامج مصانع المستقبل،وما يوفره من ممكنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وإيجاد الحلول البديلة لتحسين جودة المصانع المحلية وتخفيض التكاليف التشغيلية، ورفع مرونة واستجابة سلاسل الإمداد.

وقدَّم المشرف العام على برنامج مصانع المستقبل المهندس يوسف المجنوني،عرضاً تعريفياً حول أهداف البرنامج الرامية إلى تحويل 4 آلاف مصنعٍ إلى الأتمتة ورفع كفاءتها التشغيلية، وإيجاد فرص نوعية للكوادر الوطنية في القطاع الصناعي من خلال مسارين رئيسيين للبرنامج؛ مسار المصانع الجديدة،ومسار المصانع القائمة،وفقاً لآليات ومعايير محددة،والتطرق للآثار الإيجابية المتوقعة لارتفاع الإيرادات،وانخفاض التكاليف، وزيادة صافي الأرباح.

كما استعرض المجنوني الآليات التي يتبعها البرنامج في تقييم المصانع، وأبرز الحوافز التي يقدمها بالتعاون مع جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وغيرها من المحاور التعريفية.

وشملت الفعالية عددًا من الجلسات الحوارية والندوات شارك فيها ممثلو جهات منظومة الصناعة والتعدين، والجهات الداعمة لعدد من مسارات البرنامج التحفيزية،كما شملت الفعالية استعراض مختلف خدمات رحلة التحول وتطبيق مفاهيم التصنيع المتقدم،إضافة إلى تكريم عدد من المصانع المتقدمة؛لحصولها على المستوى المتقدم في تقييم سيري(SIRI)، وتوقيع 9 مذكرات تفاهم مع الشركات المتخصصة في تقييم الجاهزية.