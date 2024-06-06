وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1,504 زيارات ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر مايو الماضي

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نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع؛ “1,504” زيارات ميدانية على المنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة خلال شهر مايو الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 498 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، 425 زيارة في المنطقة الشرقية، و 298 زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 91 زيارة في منطقة القصيم، و 64 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و 51 زيارة في منطقة عسير، و 18 زيارة في منطقة حائل، و 16 زيارة لكلٍ من منطقتي جازان ونجران، و 15 زيارة على المصانع في منطقة تبوك، فيما نفذت 5 زيارات في منطقة الحدود الشمالية، و4 زيارات على منطقة الباحة، بالإضافة إلى 3 زيارات على منطقة الجوف.

وأكّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

يذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.