وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1577 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر مايو الماضي

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نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الخدمة الشاملة الصناعية وإدارة الالتزام 1577 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر مايو الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي، شملت 541 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و385 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و342 زيارة في المنطقة الشرقية، و91 زيارة في منطقة القصيم، بينما نفذت 82 زيارة في منطقة عسير و53 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و23 زيارة في منطقة تبوك، و18 زيارة في منطقة الجوف، كما نفذت 16 زيارة على مصانع منطقة نجران، و12 زيارة في منطقة جازان و 9 زيارات في منطقة الباحة و4 زيارات في منطقة الحدود الشمالية، وزيارة واحدة في منطقة حائل.

وأكد الجراح أن زيارات الوزارة الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذوات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

وشدد على أن الوزارة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة، بما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية، وقدرتها على المنافسة عالميًا، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلي وتعزيز المعروض فيه.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.