وزارة الصناعة والثروة المعدنية توقع مذكرة تفاهم مع بنك “ستاندرد تشارترد” لدعم الاستثمارات في قطاع التعدين

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وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وبنك “ستاندرد تشارترد” في المملكة المتحدة مشروع مذكرة تفاهم, للمساهمة في تحليل متطلبات الاستثمارات المستدامة في قطاع التعدين والصناعات التعدينية في المملكة، وللدعم المعرفي لتطوير مؤتمر التعدين الدولي، وتلبية متطلبات أهداف رؤية المملكة 2030م الهادفة لدعم النمو الاقتصادي, بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، والرئيس العالمي للمعادن والتعدين في بنك ستاندرد تشارترد ريتشارد تايلور، وصاحب السمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل رئيس صندوق التنمية الصناعية، ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المساعد لتنمية الاستثمار المهندس تركي البابطين، والرئيس الإقليمي لتغطية العملاء للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في بنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سرمد لون.

ونصت المذكرة على تشجيع القطاع الخاص محليًا ودوليًا للاستثمار في قطاع التعدين والمعادن، من خلال تشجيع شركات التعدين والصناعات المعدنية لاستطلاع الفرص المتاحة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، إضافة إلى تمكين المعرفة ودعم تطوير مؤتمر التعدين الدولي ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة وخلق الفرص التدريبية والوظيفية ذات المهارات العالية.

وركزت المذكرة على تعزيز التعاون بين الطرفين والمبادرة بتقديم الدعم المطلوب والتنسيق لزيادة الاستثمارات في مجالات التعدين والمعادن، بما فيها إنتاج المعادن الخضراء، وتطوير سلاسل القيمة لمواد البطاريات، واستكشاف الموارد المعدنية.