وزارة الطاقة تعلن عن 55 وظيفة في عدة مناطق

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 55 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (تشمل 12 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في كل من (الرياض، الشرقية، تبوك، بريدة، جدة، أبها، جازان) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– خبير أول تطوير الأعمال

-أخصائي أول ادارة خوادم

– مستشار قانوني

– مشرف فريق

– خبير قانوني

– مدير مشروع أول

– مهندس خبير تنظيم وتخطيط أعمال

– محلل تراخيص

– أخصائي أول أزمات

– خبير تخطيط

– أخصائي أول تطوير الموردين

– خبير تطوير الأعمال

– أخصائي ادارة المخاطر

– مستشار

– مراقب ميداني

– أخصائي علم بيانات

– مسؤول وثائق دائمة

– أخصائي حركة

– أخصائي مشاريع بحثية

– أخصائي أول تنسيق ومتابعة

– خبير دعم لجان

– أخصائي تنسيق واتصال

– أخصائي متابعة الالتزام

– مسؤول دعم وتنسيق

– أخصائي تقارير مالية

– أخصائي مراجعة

– وغيرها.

المؤهلات المستهدفة:

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية

– التخصصات المالية

– التخصصات القانونية

– التخصصات التقنية

– التخصصات الهندسية

– تخصصات أخرى

مناطق العمل:

– الرياض

– الشرقية

– تبوك

– بريدة

– أبها

– جازان

– جدة

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا