وزارة العدل تحصل على مستوى متقدم في تقرير تبني التقنيات الناشئة 2023

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حصلت وزارة العدل، على مستوى متقدم بلغ 76.25% وذلك في تقرير تبني التقنيات الناشئة 2023؛ الذي أصدرته هيئة الحكومة الرقمية.

وأكد التقرير تبني وزارة العدل مجموعة من المبادرات التقنية الحديثة مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تحسين قدرة القطاع على تطوير الخدمات الذكية للتنبؤ بالقرارات والسلوك، ورفع الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين، من خلال تحسين الإجراءات القضائية وتسريعها والارتقاء بجودة الأحكام الصادرة وسرعة تنفيذها، كمشروع التنبؤ بالأحكام القضائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح التقرير أن نتائج المشروع انعكست بشكل كبير على تحسين إنتاجية المحاكم ورفع مستوى رضا المستفيدين من خدمات بوابة ناجز Najiz.sa.