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وزارة العدل توضح خطوات الإستفادة من خدمة الإفراغ الإلكتروني

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 11 سبتمبر 2022 - 5:08 مساءً

المناطق_الرياض

أوضحت وزارة العدل أن إفراغ العقارات متاح على مدار الساعة من خلال بوابة ناجز الإلكترونية عبر خدمة الإفراغ العقاري، وأفادت بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً طوال أيام الأسبوع عبر بوابة ناجز.

وذكرت الوزارة أن هذه الخدمة تجري عن طريق قيام البائع بالدخول على بوابة ناجز ثم اختيار العقار وادخال بيانات المشتري، وبعد ذلك يقوم المشتري بالدخول على بوابة ناجز وقبول الطلب وسداد المبلغ.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 11 سبتمبر 2022 - 5:08 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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