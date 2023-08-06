وزارة العدل: عقد 80 ألف جلسة قضائية عن بعد خلال 7 أيام

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عقدت محاكم المملكة التابعة لوزارة العدل أكثر من 80 ألف جلسة قضائية عن بعد خلال السبعة أيام الماضية، من خلال خدمة “التقاضي الإلكتروني”.وتتضمن خدمة التقاضي الإلكتروني جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيًا؛ كتبادل المذكرات، وتقديم المستندات والمحررات، وعقد جلسة الترافع عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم، واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة.

وتحافظ خدمة “التقاضي الإلكتروني” على الضمانات القضائية كافة، وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.وتتيح خدمة التقاضي الإلكتروني “جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي”؛ التي تمكّن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي، والنطق بالأحكام.

ويمكن حضور الجلسات القضائية من خلال تطبيق ناجز، بعد التحقق السريع عبر السمات الحيوية، كبصمة الوجه أو بصمة اليد؛ بما يحفظ الوقت والجهد على المستفيد، ويسهم في تلافي تأخُّر حضور الجلسات وإلغائها، بسبب تعذر تسجيل الدخول.