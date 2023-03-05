وزارة العدل واللجنة الأولمبية والبارالمبية توقّعان مذكرة تفاهم

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وقَّع – اليوم- معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، مذكرة تعاون بين مركز المصالحة التابع للوزارة واللجنة ، على هامش فعاليات المؤتمر العدلي الدولي الذي تنظمه الوزارة في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأطراف، وخلق بيئة رياضية استثمارية تعزِّز من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب تسريع عملية إنهاء النزاعات وفق الأنظمة الإلكترونية والمنصات المعتمدة لدى المركز، وإيجاد وسائل بديلة لتسوية النزاعات عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين، وإتمام الصلح عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل لحل يرتضيه أطراف النزاع.

يذكر أن هذه المذكرة تأتي في إطار تفعيل إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، المتمثلة في مبادرة تفعيل منظومة المصالحة.