وزارة العدل والمركز الوطني للتنافسية يعقدان برنامج “إعداد التشريعات وصياغتها”

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عقد المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع وزارة العدل ممثلةً بمركز التدريب العدلي برنامج “إعداد التشريعات وصياغتها” بهدف تمكين المشاركين من الجهات الحكومية الأعضاء باللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها من فهم وتطبيق الأسس والمعايير ذات الصلة بإعداد التشريعات وصياغتها.

وتناول البرنامج الضوابط اللازمة لإصدار التشريعات، والمراحل الرئيسة لعملية إعداد التشريعات وصياغتها في المملكة، بدايةً من تحديد الاحتياج التشريعي ودراسة الوضع الراهن، ثم إعداد السياسات والدراسات الفنية للتشريع المقترح وتحديد نطاقه، وصياغة مواده، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية.

ويسعى المركز الوطني للتنافسية إلى إقامة برامج تدريبية تسهم في تعزيز البيئة التشريعية في المملكة ودعم استقرارها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.