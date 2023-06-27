وزارة العدل: 18 دائرة قضائية و 4 كتابات عدل متنقلة لخدمة ضيوف الرحمن

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قامت وزارة العدل، بتجهيز 18 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى 4 كتابات عدل متنقلة، مجهزة جميعها بالكوادر المؤهلة لاختصار الوقت والجهد على ضيوف الرحمن وإنجاز قضاياهم وعملياتهم التوثيقية في أسرع وقت، وذلك امتداداً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة، أن خطواتها تأتي في سياق الاستعداد لموسم الحج، والتكامل مع الجهات الحكومية، لخدمة ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم القضائية والتوثيقية.

وأكدت أنه إلى جانب الدوائر القضائية وكتابات العدل المتنقلة، يمكن لضيوف الرحمن الاستفادة من 150 خدمة إلكترونية عبر منصة ناجز Najiz.sa، وتطبيق ناجز المتوفر في جميع متاجر الأجهزة الذكية، مشيرة إلى أن كتابات العدل المتنقلة ستقدم خدمات التوثيق للحجاج ولكل من يخدمهم من منسوبي القطاع الأمني والصحي وغيرهما، وكل من هو في نطاق الحرم المكي والمشاعر المقدسة.