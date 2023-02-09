وزارة المالية تعلن عن إطلاق برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف

تعلن وزارة المالية عن إطلاق برنامج تأهيل المتميزين (التدريب المنتهي بالتوظيف) الذي يسهم في استقطاب الخريجين المتميزين من الجنسين للعمل في وزارة المالية، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة، ذلك من خلال التفاصيل الآتية.

مسمى البرنامج:-

– برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف

أهداف البرنامج:-

– تمكين الكوادر الوطنية الشابة المميزة علمياً من التأهيل الوظيفي لتسهيل دخولها لبيئة العمل.

– تطوير مهارات المشاركين وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمتين خلال مدة البرنامج.

– إيجاد فرص تدريبية ووظيفية للكوادر الوطنية الشابة.

مزايا البرنامج:-

– مكافأة شهرية.

– التوظيف بعد اجتياز البرنامج بنجاح.

– منح درجتين إضافيتين عند التعيين.

– إكتساب الخبرات والمهارات والمعرفة العلمية.

شروط الإلتحاق:-

– سعودي / سعودية الجنسية.

– لم يمض على عام التخرج أكثر من 4 سنوات.

– لا يقل معدل التخرج عن (4 من 5) أو (3 من 4).

– الانتظام دراسياً.

– معادلة الشهادات الخارجية.

– الحصول على معدل 5 في اختبار الأيلتس أو ما يعادله.

– اجتياز اختبار القياس المقابلات الشخصية والفحص الطبي.

– التفرغ الكامل. (قدم الآن)