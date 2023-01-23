وزارة المالية تعلن عن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني

تعلن وزارة المالية عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات لسنة التخرج 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

– يهدف البرنامج إلى رفع مستوى المعرفة والمهارة المهنية للطلاب والطالبات، عبر منحهم فرصا تدريبية حسب التخصصات المطلوبة لكل فصل، وذلك انطلاقا من دور الوزارة وتحقيقا لأهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية عن طريق تأهيل الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها.

الشروط المطلوبة:-



– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– لا يقل المعدل التراكمي عن 3.75 من 5 أو 2.75 من 4.

– اجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية.

– ألا يكون صاحب الطلب متخرجا وحقق متطلبات التدريب التعاوني.

الوثائق المطلوبة:-

– الهوية الوطنية.

– السجل الأكاديمي.

– خطاب من الجامعة بالموافقة على التدريب التعاوني.



موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/07/01هـ الموافق بالميلادي 2023/01/23م، ينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 1444/08/03هـ الموافق 2023/02/23م.

طريقة التقديم:-

عن طريق إرسال الوثائق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني:

( [email protected] )