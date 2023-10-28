“وزارة الموارد البشرية” تطلق الملتقى الأول للمهارات والتدريب بالحدود الشمالية الثلاثاء القادم

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تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق الملتقى الأول للمهارات والتدريب “وعد” في منطقة الحدود الشمالية ” يوم الثلاثاء القادم، والذي يضم مجموعة من المبادرات النوعية في المهارات والتدريب، تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في تمكينهم، ورفع مشاركتهم في سوق العمل.

ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة ملتقيات للمهارات والتدريب بالمناطق، والمنبثقة من مخرجات الحملة الوطنية للتدريب “وعد”، حيث يتضمن ورش عمل متنوعة تتعلق بمجالات التدريب والمهارات، وكذلك مبادرات متنوعة مقدمة من الأكاديميات والمعاهد لتقديم الفرص التدريبية، وتوفير المزيد من فرص تنمية وتطوير مهارات المستقبل لكافة المستفيدين من أبناء وبنات الوطن.

ويعد ملتقى المهارات والتدريب بمنطقة الحدود الشمالية هو الأول ضمن جولة مستمرة في عدة مدن تنطلق من مدينة عرعر، يليها مدينة الخبر، وجدة، ونجران.