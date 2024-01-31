وزارة الموارد البشرية تنظم ورشة عمل بعنوان “تصميم إستراتيجية تنظيم ودعم الاقتصاد التشاركي”

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نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورشة عمل بعنوان “تصميم إستراتيجية تنظيم ودعم الاقتصاد التشاركي” مع القطاع الخاص, وذلك امتدادًا لورشة العمل السابقة مع عددٍ من الجهات الحكومية والإشرافية، بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وقيادات من الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وجرى خلال الورشة مناقشة التوجهات الإستراتيجية ومعرفة الأولويات والتحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد التشاركي في المملكة، واقتراح الحلول اللازمة لتحقيق الريادة العالمية في مجال الاقتصاد التشاركي ومستهدفات إستراتيجية سوق العمل.

وأقيمت الورشة بحضور أكثر من 150 مُختصًا من رؤساء تنفيذيين ومؤسسين لأبرز منشآت الاقتصاد التشاركي في مختلف الأنشطة مثل: النقل الموجة، وتوصيل الطلبات، والخدمات الصحية، والقطاع اللوجستي، والاستثمار الجريء، وغيرها، كما شارك في الورشة عدد من ممثلي الجهات الحكومية التنظيمية لقطاع الاقتصاد التشاركي مثل: وزارة السياحة، ووزارة الصحة، ووزارة النقل، ووزارة التجارة. وفي نهاية الورشة، قدّم الحضور العديد من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تنظيم وتطوير القطاع التشاركي وتمكينه في المملكة.