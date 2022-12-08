وزارة الموارد البشرية تُكرم الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك

كرم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك وذلك لتأسيسها وحدة التطوع وفق المعيار الوطني السعودي وحصولها على شهادة أعتماد التطوع من المستوى الاول.

تكريم الجمعية الخيرية

وجاء هذا التكريم ضمن فعاليات ملتقى التطوع السعودي العالمي، حيث أستلم التكريم مدير التطوع بالجمعية الاستاذ مشعل ماضي الدريبي، فيما اوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيــم بن عبدالله التدلاوي بأنها قد ساهمت بمبادرات تطوعية عديدة ومتنوعة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك أستهدفت مختلف شرائح المجتمع في منطقة تبوك مثمنا لمعالي وزير الموارد البشرية هذا التكريم، وموجهاً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك”.

دعم قوي لـ “أمير تبوك”

وأشار إلى دعم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبو، لكافة الأنشطة والفعاليـــات التي تقوم بها الجمعية، ومثنيا على جهود المساهمين العاملين، المتعاونين، المتطوعين، المتطوعات بالجمعية.