وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقع مذكرة تعاون مع وزارة السياحة

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وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مشتركة مع وزارة السياحة بحضور صاحبةِ السموِّ الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة, ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين.

وتهدف مذكرة التعاون إلى تفعيل وتعزيز العمل المشترك بين الطرفين، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة والمساهمة في تعزيزها والرفع من رفاهية المجتمع, من خلال التعاون الإستراتيجي في مجال التوطين ورفع القدرات البشرية السياحية وتأهيلهم لسوق العمل، كما تضمنت المذكرة التعاون بين الطرفين في تعزيز أنماط العمل غير التقليدية وتدريب الخريجين من القطاع السياحي لسوق العمل من خلال برامج منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التدريبية والتأهيلية، وإعداد الأنشطة والبرامج التوعوية لاستدامة الفرص الوظيفية للقطاع السياحي.

يذكر أن الوزارة تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات للوصول إلى أعلى مستويات التعاون مع كل الجهات والمؤسسات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.