وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحتفي باليوم العالمي لمهارات الشباب 2023

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احتفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باليوم العالمي لمهارات الشباب 2023, الذي يقام في 15 يوليو من كل عام تحت شعار: “صقل مهارات العاملين والمتدربين والشباب من أجل مستقبل يفضي إلى التحول”, وتأتي المشاركة انطلاقًا من استراتيجية الوزارة لسوق العمل الهادفة إلى دعم مهارات الشباب وتزويدهم بمختلف المهارات المطلوبة ومواكبة التطورات المهنية التي يشهدها سوق العمل.

وأوضح وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني أن تنمية وتطوير المهارات تُعد أولوية استراتيجية وطنية للمملكة، مؤكدًا أهمية دور الشباب كأحد المكونات الأساسية في الإستراتيجية الوطنية للمهارات.

وأشار الدكتور الزهراني إلى أن الوزارة أطلقت حزم من المبادرات لدعم مهارات الشباب مثل: “مبادرة المجالس القطاعية للمهارات، ومبادرة المعايير المهنية الوطنية، والبرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص على التدريب “وعد”، ومبادرة مسرعة المهارات وقسائم التدريب”، وتهدف هذه المبادرات إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية بمختلف القطاعات ورفع نسبة مشاركتهم في سـوق العمل, موضحاً أن المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتدريب “وعد” وبالتعاون مع القطاع الخاص حققت خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 192 ألف فرصة تدريبية, حيث تستهدف الحملة أكثر من مليون و 150 ألف فرصة تدريبية بنهاية 2025م.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على خطة لتشغيل وتفعيل 12 مجلسًا قطاعيًّا للمهارات وتصميم 12 إطارًا للمهارات القطاعية الفنية والتخصصية وتغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025م, حيث أطلقت الوزارة مؤخرًا ثلاثة مجالس قطاعية تضمنت قطاع السياحة والضيافة وقطاع الطاقة والمرافق العامة وقطاع الصناعة التحويلية, كما تستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 322 ألف موظف سعودي من خلال مبادرة مسرعة المهارات وقسائم التدريب.