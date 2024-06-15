وزارة النقل تشارك العالم لوجستيات العمل التقني في منظومتها لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1445هـ

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استعرضت وزاة النقل والخدمات اللوجستية اليوم بمشعر منى، أمام عدد من ممثلي وكالات الأنباء الدولية والإقليمية والخليجية؛ منظومة النقل والخدمات اللوجستية التي تقدمها لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1445هـ، وتسخيرها لأكثر من 32 تقنية حديثة لخدمة الحجاج، منها تجربة التاكسي الجوي والرصيف المطاطي، والتوسع في تقنيتي تبريد الطرق وانسياب، إضافةً سيارة الرصد الآلي، والتوسع في حج بلا حقيبة، وزيادة عدد مسارات النقل العام إلى أكثر من 18 مسارا ، لخدمة وسائل النقل العام في المشاعر ، مع إضافة 3 مسارات ترددية جديدة بهدف تحسين تجربة الحجاج وتسهيل تنقلهم بين مختلف المواقع المقدسة بفعالية وسهولة، وجاهزية منظومة النقل من وإلى المسجد الحرام ، وذلك بمقر المركز الإعلامي لأعمال المنظومة بمنى.

واطلع الوفد من خلال المعرض التفاعلي على أبرز الإستعدادات والتقنيات وجاهزية النقل التي بلغ إجمالي كوادرها 47 ألف شخص، يعملون على تنفيذ 22 خطة ميدانية لخدمة الحجاج، حيث تسعى وزارة النقل من من خلال مركزها الإعلامي إلى مخاطبة العالم بإنجازاتها وحلولها التقنية في تطوير الخدمات اللوجستية من خلال قطاعات النقل البري والجوي والبحري والسككي باليانات والمعلومات لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في هذا الموسم، مشتملا على أهم المعلومات التي تشير إلى بلوغ عدد الحافلات التي تقل الحجاج 27 ألف حافلة، و 5 آلاف سيارة إجرة، وفيما بلغ عدد رحالات قطار الحرمين السريع 2557 رحلة، وبلغ عدد الحجاج الذين تم خدمتهم عبر البريد السعودي ( سبل ) 48,958 حاج، وبلغ إجمالي عدد سندات الهدي والأضاحي التي تم بيعها 41729 سند، فيما بلغ عدد مواد البريد الرسمي المستلمة والمسلمة اكثر من 88 ألف مادة، وبلغ وزن الطرود المشحونة 100 طن.

وأكدت وزارة النقل إلى جانب ذلك مواصلة كافة جهاتها لمختلف الخدمات اللوجستية، والتي من أهمها تهيئة 6 مطارات رئيسية لاستقبال وتوديع ضيوف الرحمن، تتضمن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي بالطائف، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الأمير عبد المحسن الدولي في ينبع، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، إلى جانب تخصيص 3,4 ملايين مقعدًا عبر الرحالات الجوية، من خلال 7,700 رحلة جوية.

إلى ذلك نوه معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، من خلال لقاءه ممثلي وكالات الأنباء؛ بدور وسائل الإعلام في نقل رسالة المملكة العربية السعودية للعالم، وما تقدمه في كل عام من خدمات شاملة ترافق حجاج بيت الله الحرام وتيسِّر رحلتهم المباركة.