وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنظم فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة

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نظمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية , فعالية توعوية تحت عنوان “معاً نمشي”، التي أقيمت بمنتزه الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف، بالتعاون مع جمعية “لأجلهم” لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، بحضور معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن.

وأوضح معالي مساعد وزير النقل , أن الفعالية تستهدف إلى رفع تنمية الفكر والابتكار وتوفير مستوى الاهتمام بمكانة ذوي الإعاقة بالمجتمع ، مبيناً أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات لتحسين جودة الحياة ، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، والإشراك المجتمعي ، بالإضافة إلى حث القطاعات الحكومية والخاصة وحتى على مستوى الأسر والأفراد؛ لتقديم الدعم والتعاون فيما بينها لتقديم بيئة جيدة ومناسبة لهم، وتفعيل أدوارهم وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة والتنمية.