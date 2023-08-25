وزارة النقل والخدمات اللوجستية وشركة مون توقعان مذكرة تفاهم

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وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مذكرة تفاهم مع إحدى شركات المقاولات، لتحسين المشهد البصري والحضري لجسر يقع على طريق مدينة حائل السريع، تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ووقع المذكرة وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق بن زياد الشامي، والرئيس التنفيذي للشركة نواف بن ابراهيم الرخيص، بحضور عدد من مسؤولي ومنسوبي الوزارة.

وبموجب هذه المذكرة ستقدم الوزارة جميع التسهيلات والمساندة للشركة للبدء بتنفيذ الأعمال على الجسر المتفق عليه، إلى جانب الإسهام في العمل بشكل تكاملي لإعطاء الموقع بعد بصري موحد.