وزراء إسرائيليون يُطالبون الجيش بتفسير أسباب فشل استخباراته في التبنؤ بالهجوم الفلسطيني

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طالب وزراء إسرائيليون، من الجيش الإسرائيلي، إجابات تفسر فشل استخباراته في التنبؤ بالهجوم الذي بادرت به حركة “حماس” وفصائل المقاومة الفلسطينية .

وذكرت صحيفة “يديعوت آحرونوت” أن الوزراء طلبوا إجابات من الجيش في هذا الشأن خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينيت) الذي عُقد مساء أمس السبت.

وأوضحت الصحيفة أن الوزراء انتقدوا رئيس الأركان الإسرائيلي، وقالوا إنه لم يجد الوقت لإحاطتهم طوال أمس..وتساءل البعض عما إذا كان يريد تجنب أسئلتهم الصعبة حول فشل المخابرات العسكرية في كشف خطة “حماس”.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس “لماذا لا يوجد رئيس الأركان ورئيس المخابرات هنا الآن؟ نحن بحاجة إلى مزيد من المعلومات.. كل مواطن إسرائيل يريد أن يعلم حقيقة ما حدث”.

وكان (الكابينيت) قد قرر في ختام اجتماعاته تدمير كافة القدرات العسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.