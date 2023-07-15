وزيرا خارجية ألمانيا والتشيك يتعهدان بزيادة المساعدات لأوكرانيا

المناطق_د ب أ

تعهد وزيرا خارجية ألمانيا وجمهورية التشيك، خلال اجتماع على الحدود بين البلدين، اليوم الجمعة، بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية، في مجال الدفاع إلى أوكرانيا لاستخدامها في حربها ضد “الغزو الروسي”.

ووصف وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، الغزو بأنه “عدوان استعمارى روسي غير مسبوق”، كما وصف روسيا بأنها أكبر تهديد للأمن في أوروبا.

وقال ليبافسكي: “ستبقى جمهورية التشيك مع أوكرانيا حتى تدمير آخر دبابة روسية”.

زيادة دعم أوكرانيا

أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، إلى أن أعضاء حلف شمال الأطلسي “ناتو” اتفقوا في قمة الحلف في فيلنيوس في وقت سابق من الأسبوع الجاري، على زيادة الدعم العسكري لصالح الدفاع عن أوكرانيا.

وتعهد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بتقديم 700 مليون يورو كمساعدات خلال القمة.