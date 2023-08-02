وزيرة الخزانة الأمريكية: تقييم فيتش “معيب” وغير مبرر تماما

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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأربعاء إن خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة “غير مبرر على الإطلاق”، مندّدة بالخطوة المتّخذة على خلفية تكرار الخلافات في واشنطن بشأن رفع سقف الدين العام.

وشدّدت يلين في كلمة ألقتها في فرجينيا على أن “قرار فيتش يدعو للحيرة على ضوء القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الولايات المتحدة”، مجدّدة اعتراضها على الخطوة.

وأضافت يلين “أعارض بقوة قرار فيتش، فبيانات الاقتصاد الأميركي تتضمن أكثر من 13 مليون وظيفة منذ يناير 2021 ومعدل بطالة عند 3.6% مقترباً من أدنى مستوى تاريخي، وتراجع شهري عام في معدل التضخم.”

وقالت يلين “في نهاية المطاف، قرار فيتش لن يغير ما نعرفه جميعاً .. سندات الخزانة الأميركية لا تزال الأصول السائلة الأبرز والأكثر أماناً في العالم .. والاقتصاد الأميركي قوي”.