وزيرة الداخلية البريطانية: ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا سيكون رادعا قويا ضد الرحلات غير القانونية

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قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، اليوم السبت، إن سياستها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا “ستكون بمثابة رادع قوي ضد الرحلات الخطرة وغير القانونية”.

وذكرت صحيفة (الجارديان) عبر موقعها الإلكتروني أن برافرمان قامت بأول رحلة لها إلى رواندا حيث من المقرر أن تلتقي “برافرمان” بالرئيس الرواندي بول كاغامي ونظيرها فينسينت بيروتا.

وأضافت وزيرة الداخلية البريطانية: “إنني أزور رواندا لتعزيز التزام الحكومة بالشراكة كجزء من خطتنا لإيقاف القوارب ومناقشة خطط تفعيل اتفاقنا قريبًا”.

وتابعت إن “رواندا يمكن أن تستقبل عدة آلاف من المهاجرين، وإن الإيحاء بأن رواندا يمكن أن تستوعب 200 شخص فقط هو رواية خاطئة تمامًا.

وأضافت أن”رواندا لديها القدرة على إعادة توطين آلاف الأشخاص ويمكنها توفير أماكن الإقامة بمجرد بدء الرحلات الجوية”.

وخطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا التي أعلنتها الحكومة البريطانية في أبريل الماضي، تتركز على إرسال بعض طالبي اللجوء، الذين عبروا إلى بريطانيا، على متن رحلة ذهاب دون عودة إلى رواندا لكي يتقدموا بطلبات اللجوء هناك.