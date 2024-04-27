وزيرة الدفاع الإسبانية: إسبانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوت

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أكدت زيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، اليوم الجمعة، أن إسبانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ لنظام الدفاع الجوي باتريوت أمريكي الصنع، من مخزونها الخاص.

وكانت صحيفة “إلباييس” الإسبانية قد ذكرت في وقت سابق أن مدريد قررت تزويد كييف بصواريخ باتريوت، ولكن بدون الرادار ومنصات إطلاق الصواريخ التي يتطلبها نظام باتريوت سطح – جو.

وقالت وزارة الدفاع إن روبلز أكدت صحة التقرير خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية. وقالت الوزارة إن الوزيرة لم تعلق على ما إذا كانت إسبانيا ستسلم الرادار ومنصات الإطلاق أم لا.

وأوضحت صحيفة إلباييس أنه سيتم إرسال “عدد صغير” من الصواريخ، التي يتردد ان تكلفة كل منها تبلغ أكثر من مليون دولار .

وأشارت روبل، في بيانها، أيضا إلى توفير دعم إسباني اضافي لأوكرانيا في تصديها للغزو الروسي، يشمل المزيد من دبابات ليوبارد القتالية التي يجرى إصلاحها حاليا. وأضافت أن الدفعة الأولى قد تكون جاهزة لعملية الانتشار قبل نهاية حزيران / يونيو.

ووفقا لروبلز، فإن هناك استعدادات تجرى أيضا لتسليم مدافع رشاشة، ومركبات لوجستية محمية، ومركبات مشاة مدرعة، وأسلحة مضادة للدبابات، ومدافع هاوتزرالميدانية.

ويُذكر أن لدى إسبانيا ثلاثة أنظمة باتريوت، تتمركز إحداها في تركيا منذ عام 2015 كجزء من انتشار لحلف شمال الأطلسي لتوفير حماية من الهجمات الصاروخية القادمة من سوريا.