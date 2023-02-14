وزيرة خارجية ألمانيا: إمداد أوكرانيا بمقاتلات غير وارد بالنسبة لبرلين حالياً

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أكدت وزيرة خارجية ألمانيا انالينا بيربوك، أن إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة غير وارد بالنسبة للحكومة الألمانية في الوقت الراهن.

جاءت هذه التصريحات للسياسية المنتمية إلى حزب الخضر مساء اليوم الاثنين في العاصمة الفنلندية هلسنكي وذلك قبل مشاورات لحلفاء غربيين حول إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.

وكررت بيربوك عبارة:” هذا ليس نقاشا نجريه”.

تجدر الإشارة إلى أن وزراء دفاع ومسؤولين عسكريين لدول غربية سيعقدون اجتماعا جديدا في بروكسل غدا الثلاثاء في إطار الصيغة المعروفة باسم صيغة رامشتاين، ومن المتوقع أن يحضر وزير الدفاع الأوكراني هذا الاجتماع.

وجرت العادة أن تنتهي مثل هذه الاجتماعات بتعهدات جديدة بإمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وتحاول ألمانيا تكوين تحالف لإمداد أوكرانيا بدبابات ليوبارد2 القتالية، وكانت الحكومة الألمانية تعهدت بإمداد كييف بـ 14 قطعة من هذه الدبابات.

كانت العديد من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكذلك أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج أبدوا عدم ممانعة لإمداد أوكرانيا بمقاتلات، ويمكن أن يكون هذا الأمر مطروحا أمام اجتماع غد.

وفي أعقاب ذلك الاجتماع، سيعقد وزراء دفاع دول الناتو (30 دولة) اجتماعا في بروكسل.