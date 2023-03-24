وزيرُ الشؤون الإسلامية يعتمدُ أسماءَ الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملكِ سلمانَ لحفظ القرآن الكريم

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اعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائجَ وأسماءَ الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود،لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الرابعة والعشرين، التي عُقدت تصفياتها النهائية مؤخرًا في مدينة الرياض، بمشاركة 105 متسابقين ومتسابقات تنافسوا على فروع المسابقة الستة، وبجوائز إجمالية بلغت أكثر من 3.000.000 ريال.

وفاز بالمركز الأول في الفرع الأول ياسر بن خالد الردَّادي، وحصل على مبلغ 200.000 ريال، وبالمركز الثاني فراس بن أحمد مليباري، وحصل على مبلغ 185.000 ريال، وبالمركز الثالث أيوب بن عبدالعزيز الوهيبي، وحصل على مبلغ 170.000 ريال.

وفي الفرع الثاني فاز بالمركز الأول عبدالله بن أحمد المطوَّع، وحصل على مبلغ 150.000 ريال، وفاز بالمركز الثاني عمَّار بن سالم الشهري، وحصل على مبلغ 135.000 ريال، وفاز بالمركز الثالث عبدالمجيد بن سعيدان البقمي،وحصل على مبلغ 120.000 ريال.

وجاء الفائزون في الفرع الثالث كالتالي: المركز الأول عبدالقادر بن مروان عبدالقادر، وحصل على مبلغ 100.000 ريال، وفاز بالمركز الثاني عبدالرحمن بن أحمد حبيب الله، وحصل على مبلغ 85.000 ريال، وفاز بالمركز الثالث سفيان بن أحمد العبيد، وحصل على مبلغ 70.000 ريال.

وفي الفرع الرابع فاز بالمركز الأول عمر بن عبدالعزيز البريدي،وحصل على مبلغ 60.000 ريال، وبالمركز الثاني سعد بن أحمد الشثري،وحصل على مبلغ 55.000 ريال، وبالمركز الثالث عبدالعزيز بن طارق السماعيل، وحصل على مبلغ 50.000 ريال.

وفيما فاز في الفرع الخامس بالمركز الأول زكريا بن محمد الحميد، وحصل على مبلغ 40.000 ريال، والمركز الثاني سعد بن حسام المحيش، وحصل على مبلغ 35.000 ريال، والمركز الثالث عمر بن عبدالله الشهري، وحصل على مبلغ 30.000 ريال، أما الفائزون بالفرع السادس فهم: أسيد بن بشير فتنى، وحصل على المركز الأول ومبلغ 28.000 ريال، وفاز بالمركز الثاني فهد بن عادل العنزي، وحصل على مبلغ 26.000 ريال، وفاز بالمركز الثالث أنس بن عبدالله الغدوني، وحصل على مبلغ 24.000 ريال.

وأشاد الدكتور آل الشيخ، بمستوى الأبناء المشاركين في الجائزة، وتمكُّن حفظ القرآن الكريم في صدروهم، وتميُّزهم في حُسن التلاوة والأداء والتفسير، منوِّهاً بما حققوه من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق بإتقانهم حفظ كلام الله تعالى، ومعرفة تفسيره، مقدمًا التهنئة للفائزين ووالديهم بهذا التفوق والإنجاز، موصيًا إياهم بالعمل على هذا الكتاب العظيم، والدعاء لخادمِ الحرمين الشريفين الذي يرعى هذه المسابقة المحلية،وسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله – سائلًا اللهَ أن يجزيَهم خيرَ الجزاء على عنايتهم بالقرآن الكريم وأهله.