وزيرِ الثقافة يلتقي نظيرتَه الفرنسية في باريس

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التقى صاحبُ السموِّ الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة-اليوم- في العاصمة الفرنسية باريس،معاليَ وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبدالمالك.

وأشادَ سموُّه في بداية اللقاء بزيارة معالي وزيرة الثقافة الفرنسية إلى المملكة وما تضمنته من رعايةٍ لتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ومركز بومبيدو،منوهًا سموُّه بالعلاقات الإستراتيجية المتينة بين البلدين الصديقين، والتعاون الثقافي القائم بينهما عبر وزارة الثقافة والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والجهود الثقافية الثنائية من خلال مشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية وهيئة التراث في معرض باريس (Paris Fair)، ومشاركة هيئة الأفلام في مهرجان كان السينمائي، إضافةً إلى التعاون بين بينالي الفنون الإسلامية في جدة ومتحف اللوفر، من خلال إعارة التحف والآثار الإسلامية بينهما، وكذلك العمل على عرض جزء من معروضات بينالي الفنون الإسلامية في متحف اللوفر لعام 2024م.

وجرت – خلال اللقاء- مناقشة العلاقات الثقافية الثنائية،وسبل تنميتها بما يصب في صالح البلدين الصديقين وشعبَيهما،كما ناقش اللقاء التعاون بين هيئة المكتبات والمكتبة الوطنية الفرنسية،وذلك من خلال المعارض وعرض المخطوطات العربية،والطرق المختلفة للتعاون في هذا المجال،بما يثري المحتوى الثقافي لدى البلدين الصديقين.

حضر اللقاء معالي مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق.