وزيرِ الحرس الوطني يرأسُ الاجتماعَ الأولَ لمجلس أمراء الأفواج لعام 1444هـ.

المناطق_واس

رأسَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز،وزير الحرس الوطني، الاجتماعَ الأولَ لمجلس أمراء الأفواج المشكَّل بموجب قرار من وزير الحرس الوطني لعام 1444هـ.

واطَّلع المجلس على الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ بشأنها عددًا من التوصيات اللاّزمة.

ووجَّه سموُّه أمانة المجلس بمتابعة تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل مع برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني حيال متابعة دراسة تطوير أفواج الحرس الوطني، وفق خطة إستراتيجية جاري العمل عليها،وذلك ضمن رحلة التحول والتطوير التي تشهدها وزارة الحرس الوطني.